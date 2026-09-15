عضو الأمانة المركزية للحزب: مستقبل وطن يضع التعليم في مقدمة أولوياته

أشاد المهندس محمد فراج، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن تنفيذ مبادرة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد فراج، أن المبادرة تعكس اهتمام الحزب بملف التعليم وحرصه على القيام بدور مجتمعي مؤثر يساند جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

وقال فراج إن تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها يمثلان خطوة مهمة لتحسين البيئة التعليمية أمام الطلاب، وتوفير أماكن مناسبة تساعدهم على التعلم والتحصيل والتفوق، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مجرد مبنى تعليمي، وإنما هي البيئة التي تتشكل داخلها شخصية الطالب وتتكون مهاراته وقدراته التي تؤهله للمستقبل.

كما أكد أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، خاصة أن تحسين مستوى المدارس وتوفير احتياجاتها الأساسية يخفف جانبًا من الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، ويمنح أبناءها فرصة أفضل للحصول على تعليم مناسب في بيئة آمنة وجاذبة.

وأضاف فراج أن دعم التعليم يجب أن يكون في مقدمة أولويات العمل المجتمعي، لأن كل جنيه يتم إنفاقه على تطوير مدرسة أو دعم طالب هو في الحقيقة استثمار في مستقبل مصر، موضحًا أن الاهتمام بالطلاب اليوم يعني إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخدمية التي يتبناها حزب مستقبل وطن، والتي تستهدف مساندة المواطنين في عدد من الملفات الحيوية، ومن بينها دعم غير القادرين في سداد المصروفات الدراسية، إلى جانب القوافل الطبية ودعم المستشفيات الجامعية وغيرها من المبادرات التي تمتد إلى مختلف المحافظات.

وأوضح أن الجمع بين تطوير البنية الأساسية للمدارس ومساندة الطلاب غير القادرين يمثل رؤية متكاملة لدعم العملية التعليمية، لافتًا إلى أن تحسين المنشآت وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يصاحبه إزالة العقبات الاقتصادية التي قد تحول دون استمرار بعض الطلاب في التعليم.

وشدد عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن على أن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأهم لبناء أجيال تمتلك العلم والمهارات والقدرة على المنافسة، مؤكدًا أن توفير بيئة تعليمية مناسبة ينعكس مستقبلًا على سوق العمل وعلى قدرة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تحديد المدارس الأكثر احتياجًا لأعمال التطوير، بما يضمن توجيه الموارد إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخل حقيقي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد فراج أن الدور المجتمعي للأحزاب يجب أن يقوم على تقديم مبادرات يشعر المواطن بأثرها بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن دعم التعليم والصحة ومساندة الأسر غير القادرة تمثل نماذج عملية للعمل المجتمعي الذي يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

واختتم المهندس محمد فراج بالتأكيد على أن تطوير المدارس الحكومية ليس مجرد تحسين للمنشآت، وإنما خطوة نحو بناء جيل جديد أكثر علمًا وتأهيلًا وقدرة على الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل الدولة، مشددًا على أن دعم الطالب المصري هو دعم لمستقبل مصر بأكمله.