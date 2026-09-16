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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بلغ 12 سفينة، وتم تداول 13 ألف طن بضائع، و695 شاحنة و85 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و5 آلاف طن بضائع، و360 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن، و8 آلاف طن بضائع، و335 شاحنة و19 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين "POSEIDON EXPRESS والحرية" وغادرته السفينتان "PELAGOS EXPRESS والحرية2"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 6 آلاف طن بضائع و339 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "الحسين، وسينا،وآيلة وآور".

المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

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