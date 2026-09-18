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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب منتخب مصر للساق الواحد: نستهدف إنجازا جديدا في المونديال

منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحد
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحد
رباب الهواري

تحدث عبدالله مصطفى، لاعب منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحد، عن رحلته مع اللعبة والظروف الصعبة التي مر بها منذ طفولته، مؤكدًا أن مشاركته في كرة القدم كانت بمثابة فرصة جديدة لتغيير حياته وتحقيق حلمه الرياضي.

وقال عبدالله مصطفى في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «تعرضت لحادث وأنا عمري 10 أعوام، وخطأ طبي تسبب في بتر قدمي اليمنى، لكن منذ أول يوم لنا في كرة القدم للساق الواحدة كان لدينا هدف واضح، وهو أن هذه اللعبة ستغير من حياتنا».

وأضاف: «نجحنا في تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، وحصلنا على الميدالية البرونزية في بطولة غانا، كما توجنا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا، وهو ما منحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والتطور».

وأوضح لاعب منتخب مصر: «نستعد حاليًا للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخنا، والتي ستقام في المكسيك، ونسعى لتقديم مستوى يليق باسم مصر وتحقيق إنجاز جديد».

واختتم تصريحاته قائلًا: «اللعبة ممتعة بالنسبة لنا، وهناك عدد كبير من اللاعبين يرغبون في ممارسة كرة القدم للساق الواحدة، وأتمنى أن تستمر في الانتشار وأن يحصل المزيد من اللاعبين على فرصة لممارسة اللعبة وتحقيق أحلامهم».

منتخب مصر منتخب الساق الواحدة بطولة روسيا اخبار الرياضة

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