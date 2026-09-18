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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تحقق إنجازات جديدة في الاقتصاد الأخضر

بكين تحقق إنجازات جديدة في الاقتصاد الأخضر
بكين تحقق إنجازات جديدة في الاقتصاد الأخضر
أ ش أ

 أظهرت بيانات أصدرها منتدى بكين للتنمية الخضراء 2026 تجاوز إجمالي إيرادات الصناعات الرئيسية للاقتصاد الأخضر في بكين 1.8 تريليون يوان (حوالي 268.77 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، ما يعكس تحولا نشطا لاقتصاد العاصمة نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال لي شياو تاو، نائب رئيس لجنة بكين للتنمية والإصلاح، إن نصيب الصناعات فائقة التكنولوجيا ونصيب الصناعات الاستراتيجية الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدية وصل حتى نهاية عام 2025 إلى 30.9 بالمائة و25.6 بالمائة على التوالي، بينما حافظ نصيب صناعة الخدمات على الاستقرار ليتجاوز 80 بالمائة ، حسبما اوردت وكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وفي الوقت نفسه، تعمل بكين على تعميق التحول إلى الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، حيث بلغت نسبة الطاقة الخضراء من إجمالي استهلاك الكهرباء 36.8 بالمائة في عام 2025، فيما تجاوز عدد السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في بكين حاليا 1.5 مليون سيارة، إضافة إلى 570 ألف ركيزة شحن.

وأشار "لي" إلى أن بكين ستواصل تنمية وتعزيز نظام الصناعات الخضراء، مع التركيز على الطاقة المتقدمة والتصنيع البيولوجي الاصطناعي والمركبات الجديدة الذكية المتصلة بالشبكة وغيرها من الصناعات الخضراء الاستراتيجية والأساسية.

منتدى بكين تنمية الخضراء 2026 إيرادات الصناعات الرئيسية للاقتصاد الأخضر في بكين

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