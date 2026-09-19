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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة بالوحدات المحلية بالوادي الجديد لرفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع أي مشكلات أو شكاوى، مع متابعة كفاءة المرافق وأعمال النظافة والطرق والإنارة والأسواق، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

فيما واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد، جهودها في رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والتنموية في قطاعات الأمن الغذائي والمرافق والنظافة والتجميل والرقابة والتنظيم، إلى جانب متابعة احتياجات المواطنين.

وفي مركز الخارجة، استمرت منافذ الوحدة المحلية في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، بالتوازي مع إصلاح عطل بمحطة مياه الشرب بقرى بشاير الخير، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية بقرية بولاق، وصيانة شبكة الإنارة العامة ولافتات أسماء الله الحسنى بمدينة الخارجة. 

كما جرى تكثيف أعمال النظافة بأحياء المدينة وقرى الجزائر وناصر الثورة، والتعامل مع مصادر الخطورة بالشوارع، إلى جانب إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتطوير وتجميل مدخل قرية فلسطين.

وشملت المتابعة المرور على المدارس والوحدة الصحية بقرية ناصر الثورة، فضلًا عن استمرار اللقاءات المباشرة مع المواطنين.

وفي مركز الداخلة، تواصل توفير الخضروات بمنفذ الوحدة المحلية، وتنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة موط وقرية أسمنت، مع استمرار الأعمال الميدانية للارتقاء بالشوارع والطرق الداخلية.

كما تكثفت أعمال النظافة وتمهيد الشوارع، ومواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واستكمال مبادرة «من قرية إلى قرية» بقرية أسمنت، إلى جانب حملات رفع الإشغالات والرقابة على الأسواق وتقنين أوضاع المحال التجارية، واستمرار اللقاءات المسائية مع المواطنين.

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