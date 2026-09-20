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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استثمارات بـ30 مليار جنيه تدعم توسع المشروعات متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

تشهد منطقة غرب القاهرة توسعًا جديدًا في المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات، مع إطلاق مشروع بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار جاذبية المنطقة للاستثمارات العقارية والتجارية والخدمية.

ويقام المشروع وفق نموذج يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بما يعكس اتجاهًا متزايدًا داخل السوق نحو تطوير مجتمعات متكاملة توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة في موقع واحد، بدلًا من الاعتماد على نشاط عقاري منفرد.

ويأتي اختيار مدينة السادس من أكتوبر في ظل النمو العمراني والسكاني المتواصل في غرب القاهرة، إلى جانب توسع شبكات الطرق والمحاور وارتفاع الطلب على المشروعات التي توفر مساحات للعمل والتجارة والخدمات بالقرب من المجتمعات السكنية الجديدة.

ويعتمد المشروع على التعاون مع جهات متخصصة في مجالات الاستثمار والتصميم وإدارة الأصول والتشغيل، في محاولة لتطبيق نموذج يربط بين مراحل التطوير المختلفة، بداية من التخطيط والتصميم وحتى التشغيل الفعلي بعد الانتهاء من التنفيذ.

وتكتسب إدارة الأصول والتشغيل أهمية متزايدة في السوق العقارية، مع تحول المنافسة تدريجيًا من التركيز على بيع الوحدات والمساحات فقط إلى الحفاظ على قيمة المشروعات ورفع معدلات الإشغال واستقطاب الأنشطة والعلامات التجارية بعد بدء التشغيل.

ومن المستهدف تنفيذ المشروع خلال فترة تقارب ثلاث سنوات، ما يضع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية ضمن المؤشرات الرئيسية لقياس تقدم الأعمال، خاصة في ظل المتغيرات المرتبطة بتكاليف الإنشاء والتمويل.

ويحمل المشروع اسم "Maydan"، وتطوره شركة QORE في أول تحرك رسمي لها داخل السوق المصرية، باستثمارات مستهدفة تقارب 30 مليار جنيه، بالتعاون مع جهات متخصصة في الاستثمار والتصميم وإدارة الأصول، ضمن خطتها لبناء حضور في قطاع المشروعات متعددة الاستخدامات.

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