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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. «علاء الدين.. اتحدوا من أجل السلام» في ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة

حسين الزناتى
حسين الزناتى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل مجلة علاء الدين مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، تحت شعار «10 سنوات من الحب والسعادة»، برسالة إنسانية تحملها من دار الأوبرا المصرية إلى أطفال العالم: «اتحدوا من أجل السلام».

«علاء الدين.. اتحدوا من أجل السلام»

وتقيم مجلة علاء الدين اليوم  ندوة «علاء الدين.. اتحدوا من أجل السلام» على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في لقاء يجمع الفن والثقافة والتعليم ومواهب الأطفال، لمناقشة دور الإبداع في نشر قيم السلام والمحبة وقبول الآخر.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين ووكيل نقابة الصحفيين، الذي يفتح الحوار حول رسالة المجلة تجاه الأطفال، ودور الصحافة والفن والثقافة في منحهم صوتًا يعبر عن أحلامهم ورؤيتهم لعالم أكثر سلامًا.

ويشارك في الندوة الفنان كريم الحسيني، الذي بدأ مشواره الفني وهو طفل صغير، وشارك في فيلم «شمس الزناتي» ومسلسل «رأفت الهجان»، قبل أن تمتد تجربته إلى عالم الطفل والدوبلاج، حيث قدم بصوته عددًا من الشخصيات الكرتونية المحبوبة، ومن أشهرها شخصية «سيمبا» في فيلم «الأسد الملك»، إلى جانب مشاركته في دبلجة فيلم «حكاية لعبة». ويتحدث الحسيني خلال الندوة عن علاقته بالفن منذ الطفولة، ودور الفن في الوصول إلى قلوب الأطفال وترسيخ قيم المحبة والسلام.

كما يحل الفنان محمود عامر ضيفًا على  الندوة ، كما يعد عامر من الفنانين الكبار الذى شارك فى مسرح التجوال فى كل محافظات مصر  والقرى بهدف تقديم رسالة توعوية لكل المصريين وهو صاحب تجربة متميزة في مجال فنون الطفل، قدم خلالها عددًا من الأعمال، من بينها «أحلام العصافير» و«شطورة» و«أنا عرائس المطار»، إلى جانب تجربته في الدوبلاج، حيث يُعد من الأصوات المعتمدة من شركة ديزني العالمية، وشارك بصوته في الفيلم الشهير «تيمون وبمبة».

ويشارك أيضًا الدكتور حسين زناتي، خبير التعليم والتدريب والتعاون الدولي باليابان، ورئيس أكاديمية تانكيو عرب اليابانية ومدير جمعية الصداقة المصرية اليابانية، للحديث عن دور التعليم والتبادل الثقافي في بناء جسور التواصل بين الأطفال والشعوب، وأهمية غرس قيم الحوار والتسامح والسلام في نفوس الأجيال الجديدة.

و يقدم فريق فتافيت السكر بقيادة الأستاذة هدى محمد  والشاعر أحمد مرسي مجموعة من القصائد والأغاني والاستعراضات الوطنية، بمشاركة عدد من الأطفال المواهب..

كما تشهد الندوة مشاركة عدد من مواهب وأصدقاء مجلة علاء الدين، في رسالة يشارك الأطفال أنفسهم في صياغتها بالفن والكلمة والموسيقى.

ومن خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ترفع مجلة علاء الدين وأطفال «أولادنا» رسالة واحدة إلى العالم .

مجلة علاء الدين الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا 10 سنوات من الحب والسعادة

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