رغم فقدان البصر.. عبير عرابي تتحدى نظرة البعض وتدعم ذوي الإعاقة بمبادرة جديدة

روت عبير عرابي عيد، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن المكفوفين، تجربتها مع نظرة البعض لها والانتقادات التي كانت تتعرض لها بسبب استقلالها واعتمادها على نفسها في حياتها اليومية.

وقالت عبير خلال صباح الخير يا مصر، إنها كانت تسمع تعليقات من بعض الأشخاص الذين كانوا يستنكرون ترك أسرتها لها بمفردها، خاصة عندما كانت تطلب من أحد المارة مساعدتها في عبور الشارع، حيث كان البعض يتساءل عن كيفية ترك أسرتها لها وهي كفيفة.

وأوضحت أنها مع الوقت استطاعت التغلب على هذه الانتقادات والنظرة المجتمعية، ورفضت أن تجعلها عائقًا أمامها أو تمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي والاعتماد على نفسها.

وأضافت عبير أن تجربتها دفعتها إلى التفكير في مساعدة الآخرين من ذوي الإعاقة، خاصة ممن يواجهون ظروفًا وتجارب مشابهة، لذلك بدأت العمل على مبادرة تهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم.

وأكدت أن المبادرة تأتي من واقع تجربتها الشخصية، ورغبتها في نقل ما تعلمته إلى أشخاص آخرين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم بسبب الإعاقة، وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم وتحقيق استقلالهم.