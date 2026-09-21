من الإنتاج إلى التصدير.. 15% مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج المحلي تتجاوز مجرد توفير المنتجات للمستهلك المصري، موضحًا أنها تسهم في إعادة بناء قدرة الاقتصاد على خلق القيمة داخل المجتمع، وزيادة فرص العمل، وتوفير احتياجات السوق، وصولًا إلى تحقيق فائض قابل للتصدير.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن قطاع الصناعة يستطيع تحقيق عدة أهداف اقتصادية في الوقت نفسه، من خلال دعم الاستثمار والتشغيل، وخلق طلب على قطاعات الخدمات والنقل واللوجستيات، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة وتوفير مصدر مستدام للنقد الأجنبي عبر تحفيز الصادرات.

وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مساهمته بلغت نحو 15% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن دعم الإنتاج المحلي لا يمثل مجرد استجابة لظرف اقتصادي، وإنما يأتي ضمن التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة، لافتًا إلى وجود فرص تصديرية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، إلى جانب التصنيع الزراعي.