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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بيحير في التشخيص وشبه الإنفلونزا.. إليك أعراض فيروس إبشتاين بار

فيروس إبشتاين
فيروس إبشتاين
اسماء محمد

يعد فيروس ابشتاين بار من الأمراض المعدية شديدة الخطورة إذا تركت بدون علاج ولكن مع الأسف يتأخر الكثير من الاشخاص في اكتشاف المرض والوصول للتشخيص الصحيح خاصة أنه يتشابه مع امراص عديدة مثل الانفلونزا والطفح الجلدي.

يلتصق الفيروس ابشتاين بار بخلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية البائية) في جسمك التى تعمل على مكافحة عدوى الأمراض وبالتالي تعجز هذه الخلايا عن عملها فتظهر الأعراض.

ما هي أعراض فيروس إبشتاين بار


ووفقا لموقع كيلافند كلينك تتفاوت شدة الأعراض من شخص لآخر عند تشخيص إصابته بفيروس إبشتاين بار وتشمل :

التهاب الحلق وتورم الحلق.
الشعور بالتعب أو الإرهاق الشديد.
حمى.
تضخم الغدد الليمفاوية (عضو على شكل حبة الفاصوليا في رقبتك).
طفح جلدي على بشرتك.
تضخم الطحال والكبد.
 

تنبيه الأطفال المصابون بفيروس إبشتاين بار إما لا تظهر عليهم أعراض، أو تكون أعراضهم مشابهة لأعراض أمراض قصيرة الأمد كالزكام أو الإنفلونزا أما المراهقون أو البالغون المصابون بالفيروس، فقد تظهر عليهم الأعراض خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولكن قد تستمر الأعراض لأشهر، وخاصة الإرهاق.

هل تعود أعراض فيروس إبشتاين بار للظهور


بمجرد الإصابة بفيروس إبشتاين بار، يصبح الفيروس خاملاً (يدخل في حالة سكون) وقد ينشط الفيروس مجدداً، خاصةً إذا كان جهاز المناعة ضعيفاً فهو مرض مزمن يدوم مدى الحياة والعلاج يخفي الأعراض فقط، أحياناً لا يُسبب الفيروس أعراضاً لدى المصاب، ولكنه يبقى معدياً للآخرين عن طريق اللاعب أو الدم أو استخدام الأدوات الشخصية للآخرين.

فيروس إبشتاين فيروس إبشتاين بار أعراض فيروس إبشتاين التهاب الحلق تورم الحلق

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