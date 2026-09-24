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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جمهورى بالموافقة على استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية «استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) المركز الدولى للأسماك».

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 يونيو سنة 2026 م.

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولى لإدارة الموارد والأحياء المائية «ICLARM» المعروف باسم «المركز الدولى للأسماك»، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك فى إطار دعم التعاون الدولى فى مجالات إدارة الموارد والأحياء المائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 39 الصادر فى 24 سبتمبر 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية «استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولى لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) المركز الدولى للأسماك».

ونص القرار على الموافقة على الاتفاقية، وذلك بعد الاطلاع على المادة «151» من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتعلق الاتفاقية باستضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولى لإدارة الموارد والأحياء المائية «ICLARM»، مع التحفظ بشرط التصديق، وفقًا لما ورد فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
 

السيسي قرار رئيس جمهورية مصر اتفاقية المركز الدولى للأسماك النواب

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