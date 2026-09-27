الإسكندرية الأزهرية تحقق مراكز متقدمة بالجمهورية بمسابقة الأزهري الصغير

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن نتائج مسابقة "الأزهري الصغير" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2026م، وذلك في إنجاز جديد يُضاف لسلسلة إنجازات منطقة الإسكندريةالأزهرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف مصطفى بهي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.
وجاء هذا التميز بتنسيق وإشراف كل من الأستاذة منال خاطر، مدير إدارة رياض الأطفال، والأستاذ محروس شرف، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، والمهندسة وفاء جويدة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.
أسفرت النتائج عن تصدر براعم الإسكندرية للمراكز الأولى جمهورياً على النحو التالي:
حصدت الطفلة تسنيم علي شعبان حجازي المركز الأول على مستوى الجمهورية (المستوى الثاني).
كما حققت الطفلة فاطمة السيد سعد السيد المركز السابع على مستوى الجمهورية (المستوى الأول).
كما حقق عدد من براعم المنطقة مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، شملت:
في المستوى الأول: ريان عماد عادل، ومحمد عبد الله عبد المطلب، وتاليا أحمد سلامة عيد.
في المستوى الثاني: محمد رشدي فوزي محمد، ويونس علاء الدين خميس، ومحمد أحمد سند إسماعيل.
في المستوى الثالث: يامن محمد سعيد عبد الحميد، وجويرية عبد الرحمن علي يوسف.
في المستوى الرابع: مالك أحمد إبراهيم خليل، وجويرية حسن أحمد محمد.
وتتقدم قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية بخالص التهاني والتبريكات إلى الأطفال الفائزين وأسرهم الكريمة ومعلميهم، مشيدةً بالجهود المبذولة في دعم ورعاية هذه النماذج المتميزة من براعم الأزهر الشريف.