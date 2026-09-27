الإسكندرية الأزهرية تحقق مراكز متقدمة بالجمهورية بمسابقة الأزهري الصغير

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن نتائج مسابقة "الأزهري الصغير" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2026م، وذلك ​في إنجاز جديد يُضاف لسلسلة إنجازات منطقة الإسكندريةالأزهرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف مصطفى بهي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

​وجاء هذا التميز بتنسيق وإشراف كل من الأستاذة منال خاطر، مدير إدارة رياض الأطفال، والأستاذ محروس شرف، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، والمهندسة وفاء جويدة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

​أسفرت النتائج عن تصدر براعم الإسكندرية للمراكز الأولى جمهورياً على النحو التالي:

​حصدت الطفلة تسنيم علي شعبان حجازي المركز الأول على مستوى الجمهورية (المستوى الثاني).

كما حققت الطفلة فاطمة السيد سعد السيد المركز السابع على مستوى الجمهورية (المستوى الأول).

​كما حقق عدد من براعم المنطقة مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، شملت:

​في المستوى الأول: ريان عماد عادل، ومحمد عبد الله عبد المطلب، وتاليا أحمد سلامة عيد.

في المستوى الثاني: محمد رشدي فوزي محمد، ويونس علاء الدين خميس، ومحمد أحمد سند إسماعيل.

في المستوى الثالث: يامن محمد سعيد عبد الحميد، وجويرية عبد الرحمن علي يوسف.

في المستوى الرابع: مالك أحمد إبراهيم خليل، وجويرية حسن أحمد محمد.

​وتتقدم قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية بخالص التهاني والتبريكات إلى الأطفال الفائزين وأسرهم الكريمة ومعلميهم، مشيدةً بالجهود المبذولة في دعم ورعاية هذه النماذج المتميزة من براعم الأزهر الشريف.

