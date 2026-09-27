الجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 71 مسلحا خلال عمليات أمنية بجنوب غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /الأحد/، مقتل أكثر من 71 مسلحا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن على مدار الأربعة أيام الماضية في عدة مناطق بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - إن قوات الأمن نفذت عددا من العمليات الأمنية في عدة مناطق متفرقة بإقليم "بلوشستان" من بينها "شعبان" و"نوشكي" و"زيارات"، مما أدى إلى وقوع تبادل مكثف لإطلاق النار مع المسلحين، ومداهمة عدة مخابئ لهم، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وأضاف البيان أنه "في ظل تقدم العملية التي ينفذها الجيش الباكستاني، لقي أكثر من 71 مسلحا حتفهم حتى الآن خلال العملية الأمنية في منطقة شعبان ومناطق آخرى بإقليم بلوشستان خلال الـ96 ساعة الماضية".

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".