ميناء دمياط يتداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة وغادرت 7 سفن ووصل إجمالي السفن بالميناء 20 سفينة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و388 طنا تشمل 8500 طن يوريا و 280 طن كلينكر و 1590 طن علف بنجر و 3018 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و334 طنا تشمل 5378 طن ذرة و 9650 طن خردة و 9856 طن حديد و 450 طن كسب .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1905 حاويات مكافئة و الحاويات الواردة 117 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 5604 أطنان ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4502 حركة .