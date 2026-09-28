باحث أمني: نشر الفرقة 98 الإسرائيلية بالضفة يزيد الضغوط على الفلسطينيين

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن السياسة الإسرائيلية تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع الاتصال الجغرافي بين مناطقها، إلى جانب فصل السكان والضغط عليهم بهدف دفعهم إلى التهجير.

وأضاف في برنامج «منتصف النهار» عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل نشرت الفرقة 98 في الضفة الغربية، خاصة جنوب فلسطين، مشيرًا إلى أن عدد أفرادها يتراوح بين 13 و20 ألف عسكري.

وأوضح الشروف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى مزيد من الإغلاقات والضغط على الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى استمرار تحركات المستوطنين في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية ووقوع مواجهات مع السكان.

