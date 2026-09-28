قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 32 وأمطار بالساحل والصحراء الغربية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان
التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
أمريكا تنفي عرض بيع أسلحة للصين.. ماذا حدث بين ترامب وشي؟
قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية اليوم
انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة، تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك لعدد من القرى التابعة لمراكز ومدن طنطا والمحلة وكفر الزيات والسنطة، في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات البناء وتنظيم العمران داخل القرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وتشمل القرى: صفط تراب، وشبرا ملكان، وشنتنا عياش، وشوني، والكرسة، وكفر الشرفا الشرقي، وفيشا سليم، وكفر خضر، وكفر الساحل، وصناديد، ومنشية جنزور، وكفر الشيخ سليم، وكفر كلا الباب، وكفر قرطام، وكفر سالم النحال، والبدنجانية، وميت الليث بقلولة، وكفر الشوربجي، حيث تتيح المخططات المحدثة تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة واضحة، بما يدعم انتظام أعمال البناء وتنفيذ المرافق والخدمات،وسيتم إرسال مخططات باقي القرى إلى الوحدات المحلية تباعًا، وفقًا للانتهاء من نشر قرارات اعتمادها بجريدة الوقائع المصرية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات البناء بصورة قانونية ومنظمة، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء استقبال طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد محافظ الغربية على استمرار العمل في تحديث واعتماد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية المحدثة بمختلف قرى المحافظة، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويوفر إطارًا واضحًا للتوسع العمراني وتنفيذ الخدمات والمرافق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بنتائج هذه الإجراءات بصورة مباشرة داخل مركزه وقريته.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رخصتك التخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

من 1 لـ100 جرام.. أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد بعد التراجع

الارصاد

خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

مخالفات البناء

محافظ الغربية يوجه بوقف 18 حالة تعد على الزراعات

الشاطيء المفتوح

لأول مرة.. الإسماعيلية تفتتح أطول شاطئ مجاني في اليوم العالمي للسياحة

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. إنشاء محطة تحلية جديدة برأس غارب بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد