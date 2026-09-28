جوهر نبيل يهنئ اتحاد البليارد بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للبليارد، واللاعب الدولي سامح كامل سيدهم، بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة العالم لرجال البليارد الفرنسي، التي أقيمت في فرنسا خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهنئته للاعب والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري ومجلس إدارة الاتحاد المصري للبليارد برئاسه عمرو الخرادلي .

وأكد جوهر نبيل علي توفير البيئة المناسبة أمام أبطال مصر لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للبليارد في إعداد اللاعب.