ستات بترقص بالأسلحة الآلية في حفل زفاف.. القبض على أطراف الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بثلاثة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت قيام عدد من الأشخاص من بينهم سيدتين بالرقص بإستخدام أسلحة نارية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف بقنا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطعى فيديو منهم (سيدتين ، 5 أشخاص "أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا") ، وتم بإرشادهم ضبط (5 بنادق آلية "الظاهرين بمقطعى الفيديو")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أقاربهم بتاريخ 18/ يونيو 2025 بدائرة قسم شرطة نقادة بقنا ، كما تبين أن المقطع الثالث "قديم" سبق تداوله وتبين أنه لحفل زفاف آخر بذات المركز .. وقد تم ضبط الأشخاص الظاهرين بالمقطع ونشر بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

