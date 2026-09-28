البحرين المركزي: تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار

أعلن بنك البحرين المركزي، اليوم /الاثنين/، تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 30 سبتمبر الجاري، وتنتهي في 30 ديسمبر 2026.

وأوضح البنك - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذون بلغ 5.49% مقارنة بسعر الفائدة 5.50% للإصدار السابق بتاريخ 23 سبتمبر 2026.

وبلغ معدل سعر الخصم 98.630%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.629%، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 213%.. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.