استخراج نموذج 111 أونلاين.. السعر وأماكن شرائه

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج نموذج 111 أونلاين ، وهو إحدى الأوراق الهامة المطلوبة عند التعيين، ويعد نموذج 111 (استمارة التأمين الصحي) هو المستند الرسمي المعتمد لإجراء الكشف الطبي الابتدائي وإثبات اللياقة الصحية للعاملين عند التوظيف أو استكمال مسوغات التعيين.

من أين تستخرج استمارة ١١١؟

مكاتب التأمين الصحي

المستشفيات الحكومية

مكاتب البريد

ويتم ملء البيانات الأساسية واعتمادها بختم واحد من جهة العمل.

استخراج نموذج 111 أونلاين

لا يمكن استخراج نموذج 111 (الكشف الطبي للتعيين) بشكل كامل ورقمي نهائي عبر الإنترنت، حيث يبدأ الحصول عليه ورقياً من جهة العمل أو مكاتب التأمين الصحي ويُستكمل بحجز الموعد وإجراء الكشف حضورياً.

استخراج نموذج 111 على النت

يمكن للراغبين فى الحصول على نموذج 111 استخراج هذا النموذج إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت بواسطة التواصل مع خدمة العملاء، عبر خدمة الرقم الساخن من خلال هذا الرقم 19806، أو رقم (105) على أن يقوم الموظف المختص بملء البيانات المطلوبة حتى يتم حجز الاستمارة لمن يطلبها تمهيدا لإجراء الكشف الطبى.

كم سعر استمارة 111 تأمين صحي؟

يبلغ سعر نموذج 111 للتأمين الصحي 50 جنيهًا مصريًا للاستمارة الفارغة، بينما تتراوح التكلفة الإجمالية للاستمارة مع إجراء الفحوصات والكشف الطبي الشامل في مكاتب ولجان التأمين الصحي بين 350 و600 جنيه تقريبًا حسب نوع الكشف (عادي أو مستعجل) والرسوم والدمغات المطلوبة.



أماكن استخراج نموذج التأمين الصحى الشامل

يتم بيع هذا النموذج جاهز فى الكثير من الأماكن بمحافظتى القاهرة والجيزة وهى التالى:

1- مستشفيات فروع التأمين الصحى بمحافظات مصر

2- مقر التأمين الصحى بمحافظة الجيزة.

3- مكاتب هيئة التأمين الصحى.

4- التأمين الصحى بمدينة نصر.

5- التأمين الصحى فى روكسى.

6- مستشفيات التأمين الصحى فى العباسية.

7- مستشفى بنها.

8- مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

9- بعض مكاتب البريدية الكبرى بالمحافظة مثل مقر مكتب محمد فريد.

10- منطقة جاردن سيتى بمجمع التحرير.

استخراج نموذج 111 كشف طبى

يمكنك شراء واستخراج نموذج 111 الطبي من خلال التوجه إلى أي فرع من مكاتب أو مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي أو مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

خطوات الاستخراج والكشف الطبي



• شراء النموذج: احصل على نموذج 111 الفارغ من مستشفيات التأمين الصحي أو البريد.

• ختم جهة العمل: اذهب إلى قسم شئون العاملين في شركتك أو جهة عملك لملء بيانات النموذج وختمه وتوقيعه ووضع صورة شخصية للموظف وختمها.

• حجز موعد الكشف: توجه إلى اللجنة الطبية أو مستشفى التأمين الصحي المحدد، أو تواصل لحجز الموعد وإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة.

• الأوراق المطلوبة: إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة طبق الأصل منها بالإضافة إلى النموذج المختوم من جهة العمل.