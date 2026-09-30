قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب توافق من حيث المبدأ على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
نصرة الحق.. شيخ الأزهر لسفير سلوفاكيا: نشكر دولتكم لموقفكم المنصف تجاه القضية الفلسطينية
أون لاين.. إحراج الطالبات غير المسددين للمصروفات بمدرسة ناهيا الحديثة بنات بالجيزة
سفير مالطا لشيخ الأزهر: جهود فضيلتكم في تعزيز الحوار بين الأديان محل احترام وتقدير عالمي
محافظ بورسعيد: تعزيز العمل المؤسسي ومواجهة التحديات الراهنة
أسعار الوحداتن وآليات التحويل.. بالفيديو الإجابة عن استفسارات المواطنين حول مشروع "بيت الوطن"
الصين تتهم تايوان بـ "تدنيس ذكرى الشهداء" بسبب انتقاداتها المتعلقة بتاريخ الحرب العالمية الثانية
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة ضحية طليقها بالإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة في القضية

صورة من مكان الواقعة
صورة من مكان الواقعة
أحمد بسيوني

لم تكن تعلم ربة المنزل «غ. ف.»، البالغة من العمر 30 عامًا، أن لقاءها الأخير بطليقها داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية في الإسكندرية سيكون نهاية حياتها، بعدما عاشت سنوات تحملت خلالها مسؤولية رعاية ابنتيها، رغم إصابتها بمرض السرطان وصعوبة ظروفها المعيشية.

وقالت أسرة المجني عليها إن ابنتهم تزوجت المتهم «ك. م.» منذ نحو 14 عامًا، وكانت وقتها تدرس بالصف الثالث الإعدادي، قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق منذ قرابة عام ونصف.

تفاصيل جديدة في الواقعة

وأوضحت الأسرة أن العلاقة بين الطرفين كانت قد بدأت داخل نطاق العائلة، حيث كان المتهم ابن خالها، بينما كانت المجني عليها ابنة عمته، ونشآ معًا قبل زواجهما.

وأضافت الأسرة أن المجني عليها لم تتوقف عن العمل رغم ظروفها الصحية، وكانت تعمل باليومية في مصانع البرتقال خلال فترة الموسم، ثم تبحث عن فرصة أخرى في مصانع المجمدات بعد انتهاء الموسم، لتوفير نفقات المعيشة واحتياجات ابنتيها.

وأشارت إلى أن ابنتها الكبرى «جنى» تدرس بالمرحلة الإعدادية، بينما تبلغ «جودي» نحو 6 سنوات، وكانت المجني عليها تحاول توفير حياة مستقرة لهما رغم مرضها والظروف التي مرت بها.

وكشفت الأسرة أن المجني عليها احتفلت يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاد إحدى ابنتيها، قبل أيام قليلة من وقوع الحادث، مؤكدين أنها كانت شديدة التعلق بطفلتيها وتحرص على إسعادهما رغم معاناتها.

وبحسب رواية أسرة المجني عليها، فإن الخلافات بين الطرفين لم تنتهِ عقب الطلاق، مشيرة إلى أن المتهم حاول أكثر من مرة إعادتها إلى عصمته، إلا أنها كانت ترفض، ووقعت بينهما مشادات في محيط منزلها بسبب إصراره على العودة إليها، وفقًا لأقوال ذويها.

وأضافت الأسرة أن والد المتهم توفي في وقت سابق، وأن أسرة المجني عليها تولت رعايته وتربيته لفترة، وهو ما جعل العلاقة بين الطرفين ممتدة منذ سنوات طويلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المجني عليها برفقة طليقها إلى مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، لمناقشة خلافات قائمة بينهما، من بينها أمور قانونية تتعلق بالنفقة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، حاول المحامي تهدئة الخلاف بين الطرفين والوصول إلى حل ودي، ثم تركهما داخل المكتب لاستكمال الحديث بينهما.

وخلال وجودهما بمفردهما، نشبت مشادة بين المجني عليها وطليقها، تطورت إلى اعتداء عليها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وعقب وقوع الحادث، أُبلغت الأجهزة الأمنية، وانتقلت القوات إلى مكتب المحاماة، حيث عُثر على جثمان المجني عليها، وتبين وجود إصابات وطعنات بأماكن متفرقة من جسدها، من بينها الرقبة واليدين، بحسب المعلومات الأولية والتحريات.

وتم ضبط المتهم داخل المكتب، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وسماع أقوال المتهم والشهود وفحص الأدلة والتقارير الفنية.

وفي الوقت نفسه، فحصت الأجهزة الأمنية موقف المحامي صاحب المكتب للتأكد من مدى علاقته بالواقعة، وأفادت التحريات الأولية بعدم تورطه في الحادث، ليصدر قرار بإخلاء سبيله.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد كيفية حدوثها والأداة المستخدمة، إلى جانب مطابقة أقوال المتهم مع نتائج التحريات والأدلة الفنية.

وتنتظر أسرة المجني عليها انتهاء الإجراءات القانونية لتسلم جثمانها من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدًا لنقله إلى محافظة البحيرة، حيث تستعد الأسرة لدفنه في مقابر العائلة.

وخلفت الواقعة حالة من الحزن بين أفراد أسرة المجني عليها، خاصة أنها تركت ابنتين كانت تتحمل مسؤولية رعايتهما والإنفاق عليهما، في الوقت الذي كانت تواجه فيه مرض السرطان وظروفًا معيشية صعبة.

الإسكندرية ربة منزل محامي المنشية حياتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب يعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات بالمحافظات

الزمالك

الزمالك يحدد موعد المعسكر المغلق استعدادا للقمة أمام الأهلي

منتخب مصر 2009

تعادل بين منتخبي مصر وكولومبيا 2009 في الشوط الأول من دورة الصداقة الودية

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد