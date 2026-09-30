الحرس الثوري الإيراني: لا خلاف بين الدبلوماسية والقوات المسلحة في البلاد

تصاعدت التصريحات الإيرانية بشأن الوضع العسكري في مضيق هرمز، مع إعلان الحرس الثوري أن المواجهات في الممر الملاحي الاستراتيجي تتواصل بصورة متكررة، بالتزامن مع تأكيده عدم وجود خلاف بين المؤسسات العسكرية والجهاز الدبلوماسي في طهران، في ظل استمرار الحرب والتوتر مع الولايات المتحدة.

وقال حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن مضيق هرمز يشهد مواجهات بصورة يومية، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية تستهدف سفنًا صغيرة قال إنها تحاول العبور، وأضاف أن الجانب الأميركي لم يرد على هذه التحركات منذ فترة.

ولم يقدم المتحدث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، تفاصيل مستقلة بشأن طبيعة السفن المستهدفة أو حجم الأضرار الناجمة عن تلك المواجهات.

وفي السياق نفسه، نفى محبي وجود أي خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا وجود تنسيق بين الجانبين. ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية تُتخذ في إطار مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للأمن القومي، مع ارتباطها بموافقة المرشد الأعلى.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متواصل بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا. وكانت تقارير حديثة قد تحدثت عن تعرض ناقلة متجهة إلى المضيق لمقذوف مجهول، بينما قالت القيادة المركزية الأميركية إن تصريحات طهران بشأن إحكام السيطرة على المضيق غير صحيحة، مشيرة إلى استمرار مرور سفن عبر الممر المائي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مضيفًا أن الظروف الحالية تجعل مختلف السيناريوهات محتملة. وتعكس هذه التصريحات استمرار التوتر العسكري والدبلوماسي، بالتزامن مع اتصالات بشأن مقترحات مرتبطة بوقف القتال وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة.