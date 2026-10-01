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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة مصرية .. مركز الفلك الدولي يطلق منصة للذكاء الاصطناعي في علم الفلك

بمشاركة مصرية .. مركز الفلك الدولي يطلق منصة للذكاء الاصطناعي في علم الفلك
بمشاركة مصرية .. مركز الفلك الدولي يطلق منصة للذكاء الاصطناعي في علم الفلك
أ ش أ

 أطلق مركز الفلك الدولي، منصة تجريبية لأدوات الذكاء الاصطناعي في علم الفلك، اليوم الخميس، تضم 10 أدوات وبرامج وأطالس ومحاكاة علمية تفاعلية، بهدف إتاحة تطبيقات فلكية للجمهور والطلاب والمعلمين وهواة الفلك والمهتمين بالعلوم، إلى جانب المتخصصين ،وذلك بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي، الذي يُحتفل به خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام.

وتدير المنصة، لجنة متخصصة تضم 6 خبراء من عدد من الدول العربية، برئاسة الفيزيائي والمبرمج العراقي عمر الباز عضو مركز الفلك الدولي، ويمثل مصر في اللجنة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، من قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتضم في عضويتها خطاب أبو الرُب، نائب رئيس الجمعية الفلكية الفلسطينية، والدكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، والمهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات، والدكتور ياسين المليكي من قسم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.

وتحتوي المنصة في نسختها التجريبية على أدوات لدراسة الكويكبات والأجرام القريبة من الأرض ومداراتها واقتراباتها، وتحديد مواضع الأجرام بالنسبة إلى دائرة البروج والكوكبات السماوية، إلى جانب استكشاف الأنواء ومنازل القمر، بما يربط بعض جوانب التراث الفلكي العربي بالحسابات الفلكية الحديثة.

كما توفر أدوات للتعامل مع التقاويم والتحويل بين التواريخ، وأخرى لدراسة الاعتدالين والانقلابين والتغيرات الموسمية، فضلًا عن متابعة النشاط الشمسي والرياح الشمسية وطقس الفضاء وتأثيراته المحتملة على الاتصالات والملاحة والأقمار الصناعية.

وتتيح المنصة أيضا أداة لتتبع محطة الفضاء الدولية، وعرض موقعها ومسارها المداري ومواعيد مرورها فوق المدن وإمكانية رصدها، إلى جانب تطبيقات تفاعلية في علم الكون والفيزياء الفلكية تتناول نماذج نظرية للمادة المظلمة في الكون المبكر، ومحاكاة اندماج ثقبين أسودين وموجات الجاذبية المصاحبة له.

وأكد مركز الفلك الدولي أن المنصة تستهدف توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات العلمية ووسائل التعليم والعرض التفاعلي، مع مراعاة الأسس العلمية والتحقق من النتائج وتوضيح حدود النماذج الحسابية المستخدمة.

ودعا المركز الجمهور والمهتمين إلى تجربة المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي، وتقديم الملاحظات والمقترحات للمساهمة في تطوير محتواها وتحسين تجربة استخدامها.

مركز الفلك الدولي منصة تجريبية لأدوات الذكاء الاصطناعي في علم الفلك تطبيقات فلكية للجمهور

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