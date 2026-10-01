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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: ضربات عميقة داخل روسيا تستهدف منشآت نفط ومواقع مسيّرات

استهداف منشأة نفطية في موسكو- صورة أرشيفية
استهداف منشأة نفطية في موسكو- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم أن الجيش الأوكراني شن غارات جوية جديدة استهدفت منشآت عسكرية ونفطية في عدة مناطق داخل روسيا الاتحادية.


من البحر الأسود إلى سامارا وبريانسك وأوريول


وقال زيلينسكي إن من بين الأهداف التي تم استهدافها منشأة في البحر الأسود، وموقع لإطلاق وتخزين الطائرات المسيّرة الهجومية في منطقة أوريول، ومنشأة نفطية في منطقة سامارا، ومستودع إمداد للقوات الروسية في منطقة بريانسك.


وأكد أن آلاف العاملين في الصناعات العسكرية والدفاعية الأوكرانية يشاركون في هذه العمليات، مما يوفر القدرة على الرد على الهجمات الروسية.


زيلينسكي: نعيد الحرب المريضة إلى حيث أتت


وقال زيلينسكي: "أشكر جميع المدافعين عنا الذين يعملون على إعادة الحرب الروسية المريضة إلى حيث أتت".

وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يكتشفون ويضربون يومياً أهدافاً روسية تستخدم لشن الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف: "واليوم أيضاً هناك نتائج مهمة لضرباتنا العميقة. فقد تم استهداف موقع في البحر الأسود، بالإضافة إلى موقع إطلاق وتخزين طائرات بدون طيار هجومية في منطقة أوريول".

رد عادل 

وبحسب الرئيس الأوكراني، ضربت القوات منشأة نفطية في سامارا ومستودع إمدادات لقوات موسكو في بريانسك.

وأكد: "هذه هي الإجابات العادلة التي نحتاجها الآن. سنواصل حرمان روسيا من فرصة مواصلة هذه الحرب".

انقطاع الكهرباء في القرم بعد الانفجارات

وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً، انقطعت الكهرباء عن بعض المستوطنات عقب الانفجارات، وفي نيجنيجورسك وردت أنباء عن استهداف محطة فرعية للكهرباء.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي ااستهداف منشأة نفط

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