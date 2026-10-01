برلماني: منتدى مصر تجسيد عملي لنهج الرئيس السيسي بإعلاء قيمة الحوار الوطني والمجتمعي

أكد النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026» يعكس حرصاً رئاسياً راسخاً على دمج المواطن والخبراء في صياغة أولويات الوطن، وجعل الحوار المجتمعي ركيزة أساسية في صنع المستقبل.

توسيع قاعدة المشاركة

وأوضح النائب، أن توجيهات الرئيس السيسي المتجددة دائماً لفتح أبواب المشاركة وتوسيع قاعدة الاستماع لكل الأصوات الوطنية تؤكد الإيمان الحقيقي بقدرات أبناء الشعب المصري وخبرائه في تقديم رؤى فاعلة ومبتكرة لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

المنصة الإلكترونية للمنتدى تمثل فرصة ذهبية

وأشار البنا إلى أن المنصة الإلكترونية للمنتدى تمثل فرصة ذهبية ومباشرة أمام كافة المواطنين بمختلف أطيافهم، والخبراء والمتخصصين، للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بكل حرية وشفافية حول القضايا التي تمس حياة الشارع المصري ومستقبل الدولة.

وأضاف البنا أن توقيت انطلاق المنتدى يعكس قراءة دقيقة لطبيعة المرحلة وما تفرضه من متطلبات تستوجب تضافر الجهود الوطنية المخلصة، مشيراً إلى أن إشراك القاعدة العريضة من المواطنين في هذه النقاشات يسهم بشكل مباشر في تحويل الأفكار المبتكرة إلى سياسات واقعية تلبي تطلعات الشارع المصري وتعزز قدرة الدولة على مجابهة مختلف التحديات.