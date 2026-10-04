تصرف صادم من عامل بأسوان لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.. ماذا فعل؟

شهدت محافظة أسوان واقعة غريبة حيث قام عامل بترويج شائعة حول عثوره على مقبرة أثرية ليزيد نسب المشاهدات والأرباح عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ادعى العثور على مقبرة أثرية

نستعرض القصة الكاملة لضبط عامل إدعى العثور على مقبرة أثرية بأسوان، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء القائم على النشر عثور بعض عمال إحدى شركات الطاقة الشمسية الأجنبية على مقبرة أثرية خلال عملهم بأحد المواقع في أسوان.

ضبط العامل

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتبين قيام الجهات المعنية بإجراء المعاينة اللازمة، والتي أسفرت عن عدم وجود ثمة شواهد أثرية بالمنطقة المشار إليها، وأن آثار الحفر الظاهرة بمقطع الفيديو ناتجة عن تصدعات صخرية وفوالق طبيعية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وبمواجهته؛ أقر بادعائه الكاذب وتصويره ونشره المقطع المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهه .