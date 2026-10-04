إزالة وإيقاف 3 حالات تعدٍّ في المهد بالإسماعيلية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية جهودها الميدانية لرصد وإزالة مخالفات البناء في المهد، في إطار المتابعة المستمرة والتصدي الفوري والحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذًا لتعليمات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية، بإيقاف وإزالة حالتي بناء مخالف في المهد بقرية الفردان، وذلك بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس قرية الفردان.

واستهدفت الحملة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بجمعية العاشر من رمضان التابعة لدائرة قرية الفردان، بإجمالي مساحة بلغت ٣٠٠ متر مربع، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفتين، وفك الشدة الخشبية بالكامل ورفعها من الموقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، تم إيقاف حالة بناء مخالف أخرى في المهد داخل نطاق القرية، ورفع جميع التشوينات ومواد البناء من الموقع، بما يؤكد استمرار الأجهزة التنفيذية في التحرك الفوري تجاه أي محاولة للشروع في أعمال بناء بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، استمرار الجولات الميدانية والحملات التفتيشية بمختلف القرى والتوابع، لرصد أي مخالفات والتعامل معها في حينها، وعدم السماح بأي تعديات على الرقعة الزراعية أو أعمال بناء مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين.