قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا صرف مستحقات لزوجة رأفت الهجان 3 أضعاف.. فيديو
قتيل و6 مصابين.. زيلينسكي يكشف تفاصيل هجوم روسي جديد على كييف
الذكاء الاصطناعي وحرب إيران.. لماذا يُجهّز الأثرياء ملاجئ يوم القيامة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: موسكو ستستخدم ترسانتها الكاملة إذا حوصرت كالينينجراد

الكرملين
الكرملين
خاطر عبادة

قال الكرملين إن موسكو لا تطلق تهديدات حين تؤكد أنها ستستخدم ترسانتها الكاملة إذا تعرضت كالينينجراد للحصار، مشدداً على أن هذا الموقف يعكس تحذيراً من تداعيات أي إجراء من هذا النوع، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف الكرملين أن أوروبا تواصل عرقلة استئناف عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

الدفاع الروسية: سنكثف الضربات ضد كييف

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها ستكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، رداً على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوزارة في بيان: "استمعت وزارة الدفاع إلى تصريح زيلينسكي بأنه رداً على الضربات التي استهدفت المنشآت العسكرية الصناعية في كييف، حيث يتم إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ لشن هجمات على روسيا، وكذلك على البنية التحتية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فإن نظام كييف سيكثف الضربات على مصافي النفط الروسية".

وأضاف البيان: "يجب على شعب أوكرانيا أن يلوم رئيس نظام كييف فقط على ذلك. يتحمل زيلينسكي المسؤولية الشخصية والسياسية الكاملة".

اتهامات بمحاولة تعطيل انتخابات الدوما

وتابعت الدفاع الروسية: "رداً على هذه التهديدات، نذكّر بأننا نشن ضربات واسعة النطاق ضد كييف ومناطق أوكرانية أخرى تحديداً رداً على تصرفات زعيم نظام كييف".

وأوضحت أن زيلينسكي حاول تعطيل انتخابات مجلس الدوما عبر شن هجمات إرهابية على أهداف مدنية، عبر استهداف لجان الانتخابات بأسلحة صاروخية ومسيرات، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

وأضافت أن هناك "محاولات لتنظيم هجوم واسع النطاق باستخدام أكثر من 1600 طائرة مسيرة هجومية أوكرانية ضد أهداف مدنية في موسكو خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، ومحاولة شن هجمات إرهابية بمسيرات لتعطيل المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ في يونيو 2026".

هجوم على بيلجورود

وأشارت الوزارة إلى أن "نظام كييف نفذ الليلة الماضية عمداً هجوماً إرهابياً على مناطق سكنية في بيلغورود لا توجد بها منشآت عسكرية، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومركبات خاصة".

وأكدت أن القوات الروسية تستهدف بشكل يومي، رداً على ما وصفته بالهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنيين والبنية التحتية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية تعمل في إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار والموانئ والبنى التحتية التي تستخدم لأغراض عسكرية.

الكرملين روسيا كالينجراد تهديد نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

جانب من حملات التفتيش

العمل: 379 محضرا ضد منشأت مخالفة.. والتوصية بغلق بحق 23 أخرى

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع اليابان في البحث العلمي والابتكار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد