الكرملين: موسكو ستستخدم ترسانتها الكاملة إذا حوصرت كالينينجراد

قال الكرملين إن موسكو لا تطلق تهديدات حين تؤكد أنها ستستخدم ترسانتها الكاملة إذا تعرضت كالينينجراد للحصار، مشدداً على أن هذا الموقف يعكس تحذيراً من تداعيات أي إجراء من هذا النوع، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف الكرملين أن أوروبا تواصل عرقلة استئناف عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

الدفاع الروسية: سنكثف الضربات ضد كييف

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها ستكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، رداً على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوزارة في بيان: "استمعت وزارة الدفاع إلى تصريح زيلينسكي بأنه رداً على الضربات التي استهدفت المنشآت العسكرية الصناعية في كييف، حيث يتم إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ لشن هجمات على روسيا، وكذلك على البنية التحتية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فإن نظام كييف سيكثف الضربات على مصافي النفط الروسية".

وأضاف البيان: "يجب على شعب أوكرانيا أن يلوم رئيس نظام كييف فقط على ذلك. يتحمل زيلينسكي المسؤولية الشخصية والسياسية الكاملة".

اتهامات بمحاولة تعطيل انتخابات الدوما

وتابعت الدفاع الروسية: "رداً على هذه التهديدات، نذكّر بأننا نشن ضربات واسعة النطاق ضد كييف ومناطق أوكرانية أخرى تحديداً رداً على تصرفات زعيم نظام كييف".

وأوضحت أن زيلينسكي حاول تعطيل انتخابات مجلس الدوما عبر شن هجمات إرهابية على أهداف مدنية، عبر استهداف لجان الانتخابات بأسلحة صاروخية ومسيرات، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

وأضافت أن هناك "محاولات لتنظيم هجوم واسع النطاق باستخدام أكثر من 1600 طائرة مسيرة هجومية أوكرانية ضد أهداف مدنية في موسكو خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، ومحاولة شن هجمات إرهابية بمسيرات لتعطيل المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ في يونيو 2026".

هجوم على بيلجورود

وأشارت الوزارة إلى أن "نظام كييف نفذ الليلة الماضية عمداً هجوماً إرهابياً على مناطق سكنية في بيلغورود لا توجد بها منشآت عسكرية، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومركبات خاصة".

وأكدت أن القوات الروسية تستهدف بشكل يومي، رداً على ما وصفته بالهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنيين والبنية التحتية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية تعمل في إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار والموانئ والبنى التحتية التي تستخدم لأغراض عسكرية.