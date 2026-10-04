قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا صرف مستحقات لزوجة رأفت الهجان 3 أضعاف.. فيديو
قتيل و6 مصابين.. زيلينسكي يكشف تفاصيل هجوم روسي جديد على كييف
الذكاء الاصطناعي وحرب إيران.. لماذا يُجهّز الأثرياء ملاجئ يوم القيامة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية يرصد احتياجات قرى القنطرة غرب

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان؛ لمتابعة وتكثيف العمل الميداني بمركز ومدينة القنطرة غرب، ورفع معدلات الأداء، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وفي هذا الإطار، بدأت اللجنة التنسيقية للسكان أعمال المتابعة الميدانية بقرية النصر، ضمن خطة متكاملة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة.

وخلال الاجتماع، استعرض باسم علي مدير فرع المركز القومي للإسكان بالإسماعيلية، نتائج الحصر الميداني الذي تم تنفيذه بقرية النصر، بمشاركة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للاحتياجات السكانية والخدمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يسهم في تحديد الأولويات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وركزت أعمال الحصر على رصد أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه أهالي القرية، وفي مقدمتها استخراج الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية، باعتبارها إحدى القضايا ذات الأولوية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وأكدت اللجنة أن المتابعة الميدانية تستهدف الانتقال من مجرد رصد الاحتياجات إلى سرعة التعامل معها، من خلال توحيد جهود الجهات الشريكة، وتبادل البيانات والمعلومات، وتحديد المسؤوليات والأولويات، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة.

كما ناقشت اللجنة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ومدى الاستجابة للاحتياجات التي تم رصدها، بما يعزز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وتُعد قرية النصر بداية لسلسلة من أعمال المتابعة والحصر الميداني بمركز ومدينة القنطرة غرب، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، وبما يعكس حرص المحافظة على تعزيز العمل الميداني، والاستماع إلى المواطنين، وتحويل احتياجاتهم إلى خطط عمل واضحة ومؤشرات تنفيذ قابلة للمتابعة والقياس.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية تهنئ 9 من أعضائها بالفوز في انتخابات مكاتب لجان مجلس النواب

المهندس محمد مصطفى كشر

«الدمج ليس مجرد إلحاق بالمدرسة».. برلماني يضع حقوق الطلاب في صدارة أجندته بالشيوخ

مختار همام

مختار همام يكشف أجندة «إسكان النواب»: حسم ملف التصالح في الصدارة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد