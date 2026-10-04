المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية يرصد احتياجات قرى القنطرة غرب

عقد المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان؛ لمتابعة وتكثيف العمل الميداني بمركز ومدينة القنطرة غرب، ورفع معدلات الأداء، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وفي هذا الإطار، بدأت اللجنة التنسيقية للسكان أعمال المتابعة الميدانية بقرية النصر، ضمن خطة متكاملة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة.

وخلال الاجتماع، استعرض باسم علي مدير فرع المركز القومي للإسكان بالإسماعيلية، نتائج الحصر الميداني الذي تم تنفيذه بقرية النصر، بمشاركة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للاحتياجات السكانية والخدمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يسهم في تحديد الأولويات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وركزت أعمال الحصر على رصد أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه أهالي القرية، وفي مقدمتها استخراج الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية، باعتبارها إحدى القضايا ذات الأولوية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وأكدت اللجنة أن المتابعة الميدانية تستهدف الانتقال من مجرد رصد الاحتياجات إلى سرعة التعامل معها، من خلال توحيد جهود الجهات الشريكة، وتبادل البيانات والمعلومات، وتحديد المسؤوليات والأولويات، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة.

كما ناقشت اللجنة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ومدى الاستجابة للاحتياجات التي تم رصدها، بما يعزز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وتُعد قرية النصر بداية لسلسلة من أعمال المتابعة والحصر الميداني بمركز ومدينة القنطرة غرب، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، وبما يعكس حرص المحافظة على تعزيز العمل الميداني، والاستماع إلى المواطنين، وتحويل احتياجاتهم إلى خطط عمل واضحة ومؤشرات تنفيذ قابلة للمتابعة والقياس.