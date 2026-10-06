محافظ الجيزة يكرم مواطنًا أنقذ طفلًا عقب سقوطه من الطابق الثالث بأرض اللواء

كرّم محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، أحمد رجب محمود إبراهيم تقديرًا لشجاعته في إنقاذ طفل عقب سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء، وذلك خلال استقباله المواطن وأسرته بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ الجيزة بالموقف البطولي الذي جسّد شهامة المصريين وسرعة الاستجابة في المواقف الطارئة، مؤكدًا أن ما قام به المواطن يمثل نموذجًا مشرفًا للمسئولية المجتمعية وروح التضامن.

وحرص الأنصاري على تكريم المواطن تقديرًا لموقفه المشرف، موضحا أن المحافظة تحرص على دعم وتقدير النماذج الإيجابية والمواقف الإنسانية التي تسهم في حماية حياة المواطنين.

من جانبه، أعرب أحمد رجب محمود إبراهيم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على حرصه على استقباله وتكريمه، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له ولأسرته تقديرًا كبيرًا ويمنحه دافعًا لمواصلة مساعدة الآخرين.