قطر والاتحاد الدولي للاتصالات يوقعان اتفاقية الدولة المضيفة لمؤتمر المندوبين المفوضين الدولي 2026

تستعد دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 (PP-26)، والذي تستضيفه الدوحة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه يتوقع حضور نحو 3000 مشارك المؤتمر، بمن فيهم شخصيات رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 194 دولة، إضافة إلى ممثلين من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوساط الأكاديمية.

وفي إطار التحضيرات لاستضافة المؤتمر، وقعت دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات اتفاقية الدولة المضيفة للمؤتمر، كخطوة رئيسية ضمن الاستعدادات لانعقاد المؤتمر في الدوحة.

وتحدد الاتفاقية الإطار والترتيبات اللازمة لاستضافة المؤتمر، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد أعماله بمشاركة الدول الأعضاء والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم، ويدعم تنظيمه وفق أعلى المعايير بما يتناسب مع مكانته وأهميته.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 أن توقيع اتفاقية الدولة المضيفة محطة مفصلية في استعدادات دولة قطر لاستضافة المؤتمر، الذي يجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي البارز.

ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات العامة للاتحاد، واعتماد خططه الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته العليا وأعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء لجنة لوائح الراديو.