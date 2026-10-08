الأردن يدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءين اللذين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، وأسفرا عن سقوط وفيات إلى جانب عدد من المصابين.

وأكدت الوزارة - في بيان - أن الاعتداءين يمثلان انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يدين الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل معها ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة إلى حكومات وشعوب وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.