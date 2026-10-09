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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة تشغيل وصيانة بئر 44 الزراعي في باريس بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

​توجهت معدات الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادي الجديد و الأطقم الفنية والهندسية بـ الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء  إلى موقع بئر الزراعات (44) بباريس وتم تنفيذ كامل أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة وإعادة تشغيل البئر بكفاءة عالية لضمان انتظام تدفق مياه الري للمزارعين.


​تأتي هذه الجهود في إطار الحرص الدائم على دعم القطاع الزراعي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والاستجابة الفورية لكافة المشكلات بما يضمن استقرار خِطط التنمية .


يأتي ذلك ​بناءً على توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتها الميدانية لمركز باريس للوقوف على مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وبتكليف مباشر من علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس بالتعامل الفوري مع كافة الأعطال الميدانية.

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