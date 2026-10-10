أحمد مجدي لـ «صدى البلد»: سعيد بتكريمي في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية (فيديو) (خاص )

في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أعرب النجم أحمد مجدي عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية، مؤكدًا أن تكريم الفنان يمثل تقديرًا لمشواره الفني وما يقدمه من أعمال.

كما تحدث عن النجاح الذي يحققه مسلسل «الست موناليزا»، وردود الفعل القوية التي حظيت بها شخصيته ضمن أحداث العمل، إلى جانب كواليس تعاونه مع فريق المسلسل والنجمة سوسن بدر، ورؤيته لتقديم الشخصيات السامة والمعقدة دراميًا.

أحمد مجدي: سعيد بتكريمي في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية

وأكد أحمد مجدي، خلال حديثه لموقع “صدى البلد” الإخباري، سعادته بالتكريم الذي حصل عليه في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية، مشيرًا إلى أن تكريم الفنان يحمل قيمة معنوية كبيرة، باعتباره تقديرًا لما يقدمه من مجهود وأعمال فنية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام بالفنانين وأصحاب التجارب الفنية المميزة، كما يمثل مناسبة للاحتفاء بالإبداع والجهود التي يبذلها الفنانون في مختلف مجالات العمل الفني.

أحمد مجدي يكشف سر سعادته بنجاح مسلسل «الست موناليزا»

وعن النجاح الذي يحققه مسلسل «الست موناليزا»، وتصدره قوائم الترند، وردود الفعل القوية التي صاحبت ظهور شخصيته ضمن الأحداث، أعرب أحمد مجدي عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي حققه العمل لدى الجمهور، مؤكدًا اعتزازه بالتجربة وبالتعاون مع جميع أفراد فريق المسلسل.

وقال أحمد مجدي إن ردود فعل الجمهور تمثل جانبًا مهمًا من تجربة الفنان، خاصة عندما يلمس تفاعل المشاهدين مع الشخصية التي يقدمها، ومدى تأثيرها في الأحداث وقدرتها على إثارة النقاش والاهتمام.

وأضاف أن سعادته لا تقتصر على نجاح الشخصية وحدها، بل تمتد إلى التجربة الفنية كاملة، وما جمعته من تعاون بين الفنانين المشاركين في العمل، في ظل حرص كل فرد من فريق المسلسل على تقديم تجربة تحظى باهتمام الجمهور.

وتطرق أحمد مجدي خلال اللقاء إلى رؤيته لتقديم الشخصيات السامة أو ما يُعرف بالشخصيات «التوكسيك»، موضحًا أن بعض الفنانين قد يتخوفون من خوض هذه النوعية من الأدوار، سواء بسبب طبيعة الشخصية أو ردود الفعل التي قد تثيرها لدى الجمهور، لكنه على العكس من ذلك يحب تقديمها لما تمنحه للفنان من مساحة واسعة لإظهار قدراته ومهاراته التمثيلية.

وأوضح مجدي أن هذه الشخصيات تتيح للممثل استكشاف جوانب مختلفة من الأداء، والتعامل مع مشاعر وانفعالات متباينة، وهو ما يمنح الدور عمقًا ويجعل الشخصية أكثر قدرة على لفت الانتباه وإثارة اهتمام المشاهدين.

وذكر أن الشخصيات السامة قد تعكس نماذج موجودة بالفعل داخل المجتمع، وقد تمثل في بعض الأحيان نماذج خطيرة في سلوكها وتأثيرها على المحيطين بها، الأمر الذي يجعل تقديمها دراميًا مسئولية تحتاج إلى وعي وفهم لطبيعة الشخصية وأبعادها النفسية والاجتماعية.

وشدد على أهمية ألا تكون الشخصية مجرد نموذج سلبي أو مجموعة من التصرفات المؤذية، بل لا بد أن تمتلك أبعادًا واضحة وقصة تفسر تكوينها وتساعد على فهم دوافعها، مؤكدًا أن وجود خلفية درامية متماسكة للشخصية يمنحها مصداقية ويجعلها أكثر تأثيرًا في سياق الأحداث.

وتعكس هذه الرؤية اهتمام أحمد مجدي بالشخصيات المركبة التي تتيح للفنان تقديم أداء متنوع.

أحمد مجدي عن تعاونه مع سوسن بدر: اتعلمت منها الكثير

كما أعرب أحمد مجدي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع النجمة سوسن بدر، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا من التعاون معها، ومؤكدًا تقديره لخبرتها الفنية وما تمتلكه من قدرات تمثيلية مميزة.

وأكد مجدي أن العمل إلى جانب فنانة بحجم سوسن بدر يمثل تجربة مهمة، لما يتيحه من فرصة للتعلم وتبادل الخبرات، فضلًا عن القيمة التي تضيفها إلى المشاهد التي تجمعها ببقية أبطال العمل.

ولفت إلى سعادته بردود الفعل التي تلقاها الجمهور تجاه المشاهد التي جمعته بالنجمة سوسن بدر، موضحًا أن التفاعل مع هذه المشاهد ومع طبيعة العلاقة بين الشخصيات كان من الجوانب التي أسعدته خلال متابعة استقبال الجمهور للمسلسل.

وتحظى المشاهد التي تجمع الفنانين أصحاب الخبرات المختلفة باهتمام خاص عندما تنجح في تقديم حالة درامية مؤثرة، وهو ما يجعل التعاون بين أبطال العمل عنصرًا مهمًا في تشكيل ملامح التجربة الفنية وإيصال تفاصيل الشخصيات إلى المشاهدين.

أحمد مجدي: سعيد بنجاح المسلسل والعمل مع فريقه بالكامل

وجدد أحمد مجدي خلال اللقاء تأكيده سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل «الست موناليزا »، مشيرًا إلى اعتزازه بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، ومثمنًا الجهود التي بذلها المشاركون في تقديم التجربة الدرامية.

وأكد أن نجاح أي عمل فني يرتبط بتكامل عناصره، وتأتي ردود الفعل التي صاحبت المسلسل والتفاعل مع شخصياته لتؤكد أهمية التفاصيل الدرامية في جذب المشاهدين، خاصة عندما تتضمن الأحداث شخصيات مثيرة للجدل وتطرح نماذج إنسانية قابلة للنقاش والتحليل.

https://youtube.com/shorts/Kd4dXrAjfMo?si=l50XjOSiWkXKdYAJ