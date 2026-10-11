كواليس اشتعال النيران داخل مقهى بالقاهرة الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق اندلع داخل أحد المقاهي بمنطقة القاهرة الجديدة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مقهى بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

وتجري الجهات المختصة الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.