قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطة عدلي منصور.. مجمع نقل عملاق يربط 6 وسائل مواصلات ويحصد جائزة عالمية
دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
ماركوف: الجيش الأوكراني تلقى مساعدات من إيلون ماسك والبنتاجون و90% منها أمريكية
بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي
مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك
اتحاد الصناعات: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن بالجبلاية

تفاصيل اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن بالجبلاية
تفاصيل اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن بالجبلاية
عمرو مصطفى

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد اليوم، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

 

تناول اللقاء سبل تعزيز الاستقرار والتماسك داخل منظومة المنتخب الوطني، ومواصلة البناء على النجاحات، التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما يسهم في توفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأكد المهندس هاني أبوريدة ثبات سياسة مجلس إدارة الاتحاد في دعم جميع المنتخبات الوطنية، وترسيخ مبادئ العمل الجماعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأندية، بما يضمن تكامل الجهود لتحقيق أهداف الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها، ومواصلة مسيرة الإنجازات.

هاني أبو ريدة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد حسام حسن إبراهيم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

أمريكا وإيران

تصعيد إقليمي.. المواجهة الأمريكية الإيرانية تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية

القطاع الخاص في صدارة المشهد.. كيف تراهن مصر على الصناعة لتحقيق نمو اقتصادي بـ5.4%؟.. النائب أحمد سمير زكريا يوضح

كيف تراهن مصر على الصناعة لتحقيق نمو اقتصادي بـ5.4%؟.. النائب أحمد سمير زكريا يوضح

الكلاب الضالة

برلمانية: انتشار الكلاب الضالة يتطلب خطة عاجلة لمواجهة مخاطر العقر والسعار

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد