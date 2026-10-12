بعد أمطار طابا ونويبع.. محافظ جنوب سيناء يوجّه بتمشيط الطرق وإزالة آثار السيول وضمان سلامة المواطنين

تابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات سقوط الأمطار وتدفقات السيول المحدودة بمدينتي طابا ونويبع، موجّهًا بتكثيف أعمال تمشيط الطرق الرابطة بين المدن، وإزالة الرمال والإطماءات وتجمعات المياه، والتأكد من سلامة الحركة المرورية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الكومي، مدير عام الموارد المائية والري بالمحافظة، ورؤساء المدن؛ لمتابعة تداعيات الأمطار، واستعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع تدفقات السيول، والوقوف على حالة الطرق والمنشآت الحيوية.

وأكد تقرير مدير عام الموارد المائية والري أن مناطق شمال خليج العقبة، خاصة مدينتي طابا ونويبع، شهدت تدفقات محدودة للسيول سارت في مساراتها الطبيعية والمحددة مسبقًا ضمن منظومة الحماية من أخطار السيول، دون تسجيل خسائر أو تأثيرات على المناطق والمنشآت الحيوية. كما لم تستدعِ محدودية التدفقات تخزين المياه بالبحيرات الصناعية المخصصة لذلك.

وفي مدينة طابا، جرى رفع تجمعات المياه داخل المدينة، وإزالة الرمال والإطماءات من طريق شق الثعبان والطريق الممتد من مطار طابا إلى المدينة، بالتعاون مع هيئة الطرق وشركة النيل للطرق، لتأمين حركة السيارات وضمان سلامة المواطنين.

وفي مدينة نويبع، تسببت تدفقات مياه السيل، مساء أمس، في تحويل الحركة المرورية مؤقتًا من الطريق الدولي إلى الطريق الساحلي، لحين انتهاء تدفق المياه. وأُعيد فتح الطريق الدولي في السادسة صباح اليوم الاثنين، عقب إزالة الرمال والحجارة والإطماءات، ورفع تجمعات المياه، مع فتح الطرق الداخلية والخارجية وانتظام الحركة المرورية.

ووجّه محافظ جنوب سيناء باستمرار تمشيط الطرق الرابطة بين المدن، بالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية، للتأكد من إزالة أي آثار للسيول قد تعوق حركة المرور، مع المتابعة الميدانية المستمرة لحالة الطرق، خاصة الطرق الدولية والمناطق الأكثر تأثرًا بتدفقات المياه.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات ناتجة عن التقلبات الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة للطوارئ والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الإجراءات وفقًا للقانون، مع الالتزام بعقد اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومتابعة حل مشكلاتهم.

كما شدد على تحسين منظومة النظافة العامة بمختلف مدن المحافظة، خاصة مدينة طور سيناء، والإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة ، إلى جانب سرعة إعداد المقايسة التقديرية لتطوير شارع المنشية، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من خلوها من الأسلاك والتوصيلات الكهربائية المكشوفة التي قد تمثل خطرًا على المواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المتابعة اليومية للملفات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع آثار التقلبات الجوية وتأمين الطرق، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن استقرار الخدمات في مختلف مدن المحافظة.