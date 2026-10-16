برج القوس| حظك اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. قد تتعرض للخسارة

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في الأمور كافة.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

قد لا يكون هذا اليوم متوازناً تماماً، قد تكتسب فهماً أفضل للأمور من خلال التكيف مع بعض المواقف الطارئة، وقد تتعرض أيضاً لخسارة.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

قد لا تكون العلاقة مع رؤسائك جيدة، ومن المحتمل أن تنشأ خلافات معهم، عليك أن تتحلى بروح رياضية.

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات

تجنب أي خلافات مع شريك حياتك، استمع لما يقوله حبيبك، فهذا سيمهد الطريق لمزيد من المودة بينكما.

توقعات برج القوس ماليا

قد لا تكون في وضع يسمح لك بكسب المزيد من المال، عليك ادخار المال وتجنب الخسارة من خلال الحفاظ على سلامتك وأمانك.

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

قد لا تكون الحالة الصحية جيدة جداً، قد يكون ألم الساق مدعاة للقلق.