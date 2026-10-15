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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يطلق أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح» 20 اكتوبر

«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يطلق أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح» 20 اكتوبر
«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يطلق أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح» 20 اكتوبر
أ ش أ

 يستعد المسرح القومي لاستضافة أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح»، بعنوان «حدث في أكتوبر»، الثلاثاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً، على خشبة المسرح القومي، بالمجان للجمهور، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، ومن خلال البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان سامح مجاهد.

وتقدم الأمسية تجربة تجمع بين الحكي والتوثيق، تأخذ الجمهور في رحلة عبر الحكايات والذكريات المرتبطة بانتصارات أكتوبر، مستعرضةً محطات من تاريخ الوطن وبطولات أبنائه وتضحياتهم، بما يسهم في إحياء هذه الأحداث في الذاكرة، وتقديمها للأجيال الجديدة بأسلوب يجمع بين المتعة والمعرفة.

والأمسية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، والمادة الفيلمية لمحمد فاضل القباني، فيما يتولى الإخراج التنفيذي رحاب الألفي ومحمد سليم ومحمد الكرداوي، ومن إخراج سامح مجاهد.

المسرح القومي صالون حكايات المسرح عنوان «حدث في أكتوبر» احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

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