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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير مستودع للمعدات العسكرية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية

الدفاع الروسية: تدمير مستودع للمعدات العسكرية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية
الدفاع الروسية: تدمير مستودع للمعدات العسكرية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الأحد / تدمير مستودع للمعدات التقنية العسكرية، ومراكز التجميع، ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعا للمعدات العسكرية التقنية، ومحلات التجميع ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة الطويلة المدى، فضلا عن نقاط النشر المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 151 منطقة، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 7 صواريخ كروز من طراز "فلامينغو" و1256 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية حققت تقدما ملحوظا، وكبدت قوات كييف خسائر بلغت أكثر من 195 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومحطتي استطلاع إلكتروني، كما حسنت مجموعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 240 عسكريًا، و20 مركبة، ومدفعًا بالقرب من بلدات مالييفكا في مقاطعة خاركوف، ودونيتسكوي، وفوفتشي يار، وستارودوبوفكا، ورايغورودوك في دونيتسك.
ونوهت بأن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 175 عسكريًا، فيما سيطرت مجموعة قوات "المركز" الروسية على خطوط ومواقع هامة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عملياتها نحو 350 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وراجمة صواريخ غراد، ومدفع ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وبيّنت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بأكثر من 195 عسكريًا، مضيفة أن وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 30 عسكريًا.
 

وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع للمعدات التقنية العسكرية مراكز التجميع

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