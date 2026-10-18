الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند

تعادل ليدز يونايتد مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "آيلاند رود" في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر في الدقيقة 35 عن طريق بريان مبيومو، وعدَّل ليدز النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين.

ورفع ليدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، بينما صار رصيد مانشستر يونايتد 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق بورنموث انتصاره الأول هذا الموسم الذي جاء على حساب ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين سجلهما كل من: ماركوس تافيرنييه في الدقيقة السادسة، وإيفانيلسون في الدقيقة 48.

ورفع بورنموث رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتا.