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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6 مصابين وتهدم جزئي لمنازل.. ننشر صور أضرار سقوط مقذوف على نجران

جانب من اثار القصف
جانب من اثار القصف
محمود نوفل

ينشر موقع صدى البلد مجموعة من الصور التي تظهر أثار الدمار الذي خلّفه مقذوف أطلقت الفصائل اليمنية المتمردة على منطقة نجران السعودية.

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية ، اليوم (الأحد)، إصابة 6 مواطنين ووقوع أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات جراء سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الفصائل اليمنية على موقع سكني في نجران.

وأكد أن قوات الدفاع المدني باشرت الحادث.

كما شدد على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ومنذ قليل ؛ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية عن إطلاق الإنذار المبكر في منطقة نجران، للتحذير من خطر.

وبعد دقائق معدودة عاد الدفاع المدني السعودي ليعلن زوال الخطر عن نجران، بعد وقتٍ قصير من إطلاق إنذارات مبكرة للمرة الثانية اليوم (الأحد).

كان الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح وذلك خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.

السعودية الفصائل اليمنية الدفاع المدني السعودي نجران

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