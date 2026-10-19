الأنبا بشارة يلتقي الراهبات بإيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس ..صور

التقى اليوم، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، موصيًا الأخوات الراهبات بأن يكنَّ قدوة للبشر من خلال المحبة، والعطاء الفياض، معربًا عن شكره وتقديره وامتنانه لخدمتهن بالكنيسة، مؤكدًا ضرورة أن يكنَّ دائمًا أدوات للخير، والسلام، والمحبة، وشاهدات للإنجيل، من أجل نشر ملكوت الله.

نشر المحبة والسلام

تضمن اليوم أيضًا كلمة ألقاها الأب مايكل وليم حول "الحياة المكرسة في ضوء أقوال السيد المسيح على الصليب"، مشيرًا إلى أن المسيح هو المثال الكامل للحياة المكرسة، الذي ينبغي لكل مكرس الاقتداء به، والتعلم منه، كما أن كلماته على الصليب تلخص حياته، وتعاليمه، وتحمل دعوة متجددة لنا في كل زمان، ومكان، لنقدم محبته، ورحمته للجميع قولًا، وعملًا.

كما شاركت الأخوات الراهبات في مجموعات عمل، ومناقشات حول موضوع اللقاء، بما يساهم في تعميق فهمهن لرسالتهن الروحية، والرعوية. واختتم نيافة الأنبا بشارة اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.