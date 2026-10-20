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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «القرية المنتجة »

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحمد الشرقاوي استشاري المبادرة الرئاسية «القرية المنتجة» التي تنفيذها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية و التخطيط والتضامن الاجتماعي والزراعة؛ وذلك لبحث آليات إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بالمحافظة، واستعراض الفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تتوافق مع طبيعة كل قرية واحتياجاتها ومزاياها النسبية، ضمن خطة تستهدف إقامة 250 وحدة محلية قروية منتجة سنويًا بمحافظات الصعيد والدلتا.

وأوضحت المحافظ أن المبادرة تستهدف إعادة توظيف الأراضي المملوكة للدولة والمنشآت والمباني غير المستغلة بالقرى؛ لإقامة وحدات صناعية وإنتاجية مع التركيز  على الصناعات الغذائية؛ بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المحلية ويفتح آفاقًا جديدة للتسويق والاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ نتائج المعاينات الميدانية التي شملت 9 قرى بمركز الخارجة للانضمام للمرحلة الأولى من المبادرة هي ( المنيرة - الشركة ٥٥- بورسعيد- بولاق - عبد السلام عارف- الجزائر - فلسطين - ناصر - صنعاء ) على أن تشمل المراحل القادمة مراكز المحافظة المختلفة، وتحديد الأنشطة الصناعية المقترحة وفقًا للمزايا النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس لأبناء القرى المستهدفة.

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