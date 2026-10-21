العمل: برنامج تدريبي متخصص لخريجي هندسة وحاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص بمقر إحدى شركات الاتصالات بالقرية الذكية.. ويستهدف البرنامج التدريبي حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المديرية أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية للمشاركين في عدد من المجالات المتخصصة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز فرصهم المهنية المستقبلية على مهارات تواصل كتابة السيرة الذاتية، وموقع لينكد إن ،ومهارات المقابلات الشخصية،وهندسة السوفت وير الشبكات،والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات ..

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 26 أكتوبر 2026م، على أن يتم التواصل مع المتقدمين الذين يتم اختيارهم عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم بكافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج ومواعيد التدريب.

ويمكن للراغبين في التقديم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=Oz8oaIeEhkyts6Uijxi4kyT3P6sqtFtPqJyO79OLoVBUMldWVUpLQUNBVzk5QTVMVldZTk8xM09ERC4u&route=shorturl