مجلس الوزراء النمساوي يعقد اجتماعه في مقر الأمم المتحدة بفيينا

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عقد مجلس الوزراء النمساوي اجتماعه الأسبوعي في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة فيينا. وعقب الاجتماع، أقيم مؤتمر صحفي مشترك بحضور مديرة مكتب الأمم المتحدة في فيينا والمكلفة بإدارة مكتب الجريمة والمخدرات، مونيكا جوما، ووزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بياتي ماينل رازينجر، ووزيرة الاندماج والأسرة كلوديا باور.

سلط المشاركون في المؤتمر الصحفي الضوء على عدد من الملفات الرئيسية التي تناولها اجتماع الحكومية النمساوية:تعزيز أطر الشراكة متعددة الأطراف .

أكدت وزيرة الخارجية بياتي ماينل رازينجر على أهمية الدور الذي تلعبه فيينا كواحدة من عواصم المنظمات الدولية المقرة، مشددة على التزام النمسا بدعم جهود الأمم المتحدة في مجالات الأمن الإقليمي والدولية والدبلوماسية الوقائية.

و أوضحت وزيرة الاندماج كلوديا باور جهود الحكومة النمساوية لتطوير سياسات الاندماج والعمل المشترك مع المنظمات الدولية للحد من الظواهر المتعلقة بالهجرة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتناغم المجتمعي.

وأشادت مديرة مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مونيكا جوما، بجهود الحكومة النمساوية وحرصها على عقد اجتماع الوزراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

اختُتم المؤتمر الصحفي بتأكيد الجانبين النمساوي والدولي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.