محافظ الوادي الجديد تبحث مع وفد جهاز شئون البيئة دعم أداء الفرع الإقليمي وتعزيز جهود حماية البيئة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور مجدي الحصري رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة، بحضور الأستاذ وليد حمدالله مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة؛ وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتكامل الجهود واستكمال إجراءات نقل مقر الفرع إلى المجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

تناول اللقاء أهمية وضع أجندة مستقبلية تتوافق مع جهود التنسيق المؤسسي بين جهاز شئون البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل البيئي، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة والتوعية البيئية

كما أكدت المحافظ على أهمية استكمال إجراءات دعم الفرع بالتجهيزات والكوادر البشرية اللازمة، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاته ومتطلبات العمل لا سيما في مجالات الرقابة والتوعية البيئية؛ بما يعزز كفاءة أدائه المؤسسي، ويدعم جهود صون الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، اتساقًا مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.