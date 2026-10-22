كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد السياح منذ مطلع 2026

كشفت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 17.11 مليون زائر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم / الخميس / - أن عدد السياح الأجانب ارتفع خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2026 بنسبة 21.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإنفاق عبر البطاقات من جانب الزوار الأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 15.94 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 12 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 48% على أساس سنوي.