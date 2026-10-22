الرقابة المالية توافق على زيادة طرح بنك القاهرة بالبورصة إلى 45 % بدلًا من 30 %

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عدم ممانعتها في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى 45% من إجمالي رأس المال المصدر، بدلًا من النسبة المقررة سابقًا البالغة 30%، وذلك ضمن شريحتي الطرح العام والخاص.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لبيان البورصة المصرية، موافقتها على نشر إعلان تكميلي بشأن الاتفاقيات المبرمة مع عدد من المؤسسات المالية الدولية للمشاركة في الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة.

وفي سياق متصل، أبرم بنك القاهرة، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، للمشاركة في شريحة الطرح الخاص ضمن عملية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية.

وتصل نسبة مشاركة كل من المؤسستين إلى 15.74 % من شريحة الطرح الخاص، على أن يُحدد العدد النهائي للأسهم المخصصة لكل مؤسسة وفقًا للسعر النهائي الذي ستسفر عنه عملية الطرح، من خلال آلية بناء سجل الأوامر.