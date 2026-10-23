محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرا عاما

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعيين اللواء هشام عبد السميع الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد، نقلًا من سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهام عمله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق؛ لجهوده المخلصة في خدمة المحافظة خلال فترة توليه مهام منصبه.

وفي سياقٍ متصل، ثمنت المحافظ جهود الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في التنسيق لتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية بالمحافظة.